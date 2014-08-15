Bloomberg: Газопровод Путина в обход Украины под угрозой из-за украинского конфликта

В своей статье, которая называется «Газопровод Путина в обход Украины под угрозой из-за украинского конфликта», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Ладка Бауэрова пишет, что мечта Владимира Путина о новом трубопроводе для доставки российского природного газа в Европейском Союз в обход Украины рушится из-за взаимных экономических санкций России и ЕС.

Проект стоимостью 46 млрд. долл. «Южный поток», возглавляемый ОАО «Газпром», был заморожен, и, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии в течение многих лет, так как Россия продолжает разжигать вооруженный конфликт в восточной Украине, на что ЕС отвечает санкциями, отмечают представители Eurasia Group.

Это означает, что истерзанная войной страна будет оставаться ключевым транзитным пунктом для половины поставок Газпрома в Европу, сообщили в нью-йоркской исследовательской и консалтинговой компании. Раньше страны-члены ЕС занимали разные позиции в отношении «Южного потока». Но поскольку Россия продолжает наращивать свои войска возле украинских границ, Европейский Союз должен выступать единым фронтом, у него нет другого выбора.

«Совершенно точно можно сказать, что в Евросоюзе сейчас никто не будет возвращаться к переговорам о «Южном потоке», учитывая более широкий геополитический контекст украинского кризиса», – сказала Эмили Стромквист, аналитик Eurasia Group в Лондоне, в интервью. «В сочетании с рядом нормативных споров о трубопроводах и поставках газа, это заставляет отложить вопрос на несколько лет».

2446-километровый нефтепровод должен был проходить по дну Черного моря до Болгарии, а оттуда его должны протянуть и в другие страны ЕС. Это позволило бы положить конец зависимости Газпрома от украинской ГТС.

Хотя Европейская комиссия ранее высказывала опасения по поводу того, что проект нарушает законы ЕС об открытом доступе, некоторые члены ЕС, особенно на юге, открыто поддержали его строительство. Теперь, когда поддержка Путина вооруженных сепаратистов в восточной Украине и запрет на импорт европейских товаров добавили решимости лидерам ЕС и они приостановили проект, ситуация начала меняться.

Политические рычаги давления

«В политическом плане Еврокомиссии очень трудно поддерживать «Южный поток», поскольку это может быть воспринято как намерение лишить Украину ее рычагов давления в отношениях с Россией», – Катя Яфимава, старший аналитик Оксфордского института энергетических исследований, сказала в интервью. «Но Евросоюзу не менее сложно блокировать строительство «Южного потока» до тех пор, пока он не сможет обеспечить безопасность поставок для своих юго-восточных членов другим способом».

Представители Еврокомиссии отказались давать комментарии о перспективах трубопровода и сообщили в электронном письме, что все новые инвестиции в инфраструктуру должны соответствовать законам Евросоюза.

Газовые споры

Украина и Россия уже долгое время спорят о ценах на газ и долгах. В 2009 г. поток газа через украинскую ГТС был остановлен в течение 13 дней, оставив Юго-Восточную Европу без поставок газа. Хотя Россия диверсифицировала маршруты, которые она использует для поставки газа в ЕС, в прошлом году «Газпром» по-прежнему поставлял 89 млрд. кубометров газа через Украину, это около 55% от общего объема экспорта в Европу.

Учитывая, что «Южный поток» в итоге сможет транспортировать около 63 млрд. кубометров в год, этот проект остается важным элементам для осуществления мечты российских властей о том, чтобы избавиться от Украины как страны-транзитера.

Газпром планировал запустить «Южный поток» уже к концу 2015 г. с начальной годовой мощностью 15,75 млрд. кубометров. Представители компании отказываются давать комментарии.

Компании по обе стороны Черного моря недовольны. «Газпром» потратил около 3,1 млрд. долл. для того, чтобы подготовить российскую ГТС к реализации проекта «Южный поток» и планирует инвестировать еще как минимум 18,4 млрд. долл.

Акции Газпрома выросли на 0,3 % до 131,4 рублей на московской бирже сегодня.

Европейские партнеры

Итальянская компания Saipem SpA (SPM) подписала договор на сумму 2 млрд. евро о строительстве первой нитки морского участка газопровода. Французская компания Electricite de France SA, немецкая Wintershall AG и итальянская Eni SpA (ENI) владеют миноритарной долей в морском участке проекта, и для них на кону стоят миллиарды долларов будущей прибыли.

Газпром владеет 50% подводного 930-километрового участка газопровода, по оценкам, его стоимость около 10 млрд. евро. Наземные участки в Европе, которые Газпром будет строить вместе с местными коммунальными предприятиями, будут стоить около 6 млрд. евро, по оценкам российской компании.

Saipem и EDF сообщили, что проект остается в планах, а Wintershall не ожидает немедленных последствий для своего бизнеса.

«Мы не можем сказать, как санкции, в конечном счете, повлияют на бизнес-климат, как это скажется на деятельности нашей компании в среднесрочной или долгосрочной перспективе», – написала представитель пресс-службы компании Анна Бунгартен в электронном письме 6 августа.

Главный вопрос на повестке дня

Учитывая стоимость проекта «Южный поток» для России, ЕС может использовать его, чтобы получить рычаги давления в переговорах о поставках российского газа в Украину, сказала Эмили Стромквист, аналитик Eurasia Group.

«Этот проект является главным вопросом на повестке дня как для президента Путина, так и для Газпрома, – сказала она. «Это важный политический инструмент для Европы, особенно в плане возобновления газовых переговоров с Украиной».

Некоторые страны, в том числе Болгария, делали ставку на «Южный поток», чтобы значительно улучшить безопасность своих поставок. Они приостановили строительство газопровода только под сильным давлением Брюсселя и США.

Болгарское правительство уступило только после того, как выяснилось, что договор на строительство был заключен с ОАО «Стройтрансгаз», российской компанией, которой руководит союзник Путина Геннадий Тимченко, оказавшийся в санкционном списке США.

«Эти страны сильно зависят от украинского транзита, – сказала Яфимава, – особенно Балканы, они очень пострадали во время газового кризиса в 2009 г. Их больше беспокоит не зависимость от российского газа, а ненадежность транзита через Украину».