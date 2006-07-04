Пискун проиграл суд

Высший административный суд Украины отказал Святославу ПИСКУНУ в восстановлении в должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда объявила сегодня председательствующая на судебной коллегии ВАСУ Магдалина БИМ.

ВАСУ, в частности, частично удовлетворил кассационные жалобы С.ПИСКУНА и представителя интересов в суде Президента Украины министра юстиции Сергея ГОЛОВАТОГО, отменив постановления Шевченковского районного суда Киева и Апелляционного суда столицы в деле по иску С.ПИСКУНА к Президенту.

М.БИМ отметила, что решение обоих судов не отвечают действующему законодательству.

По словам судьи, стороны-участники процесса могут обратиться за обжалованием постановления ВАСУ в Верховный Суд Украины на протяжении месяца.

М.БИМ сказала, что полный текст постановления суда будет предоставлен сторонам-участникам процесса для ознакомления в пятницу, 7 июля.

В комментарии журналистам С.ПИСКУН заявил, что, «конечно, будем обращаться в высший суд Украины» (имеется в виду Верховный Суд Украины).

Кроме того, С.ПИСКУН, комментируя такое решение ВАСУ, связал его с тем, что, по имеющейся у него информации, сегодня ночью был практически полностью заменен состав коллегии судей ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября с согласия Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

Между тем 6 декабря Апелляционный суд Киева остановил выполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Суд принял такое решение по ходатайству министра юстиции Сергея ГОЛОВАТОГО, который представлял интересы Президента во время рассмотрения дела в Шевченковском райсуде.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента Украины на постановление Шевченковского райсуда от 18 ноября 2005 года. Апелляционный суд упразднил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение в этот суд.

Дело по кассационной жалобе С.ПИСКУНА на постановление Апелляционного суда Киева от 23 февраля и по кассационной жалобе представителя Президента Украины на постановление Шевченковского районного суда города Киева от 18 ноября 2005 года и постановление Апелляционного суда Киева от 23 февраля 2006 года ВАСУ начал рассматривать 19 июня.