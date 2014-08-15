Совет ЕС: любые военные действия РФ в отношении Украины будут считаться нарушением международного права

Европейский Союз заявляет, что любые односторонние военные действия со стороны России в отношении Украины, под любым предлогом, будут рассматриваться как грубое нарушение международного права.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заключении по Украине, которое было принято на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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„ЕС все больше обеспокоен ухудшением кризиса в Восточной Украине и его гуманитарными последствиями для гражданского населения. Он напоминает о своей твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины. Любые односторонние военные действия со стороны Российской Федерации в отношении Украины под любым предлогом, в том числе гуманитарным, будут рассматриваться ЕС как грубое нарушение международного права”, - говорится в документе.

Поэтому для достижения «скорых и ощутимых результатов в деэскалации и улучшении положения гражданского населения» ЕС призывает РФ «немедленно положить конец любым формам пограничных враждебных действий, в частности, поставкам оружия, военных советников, вооруженных лиц в регион конфликта и отвести свои войска от границы».

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ЕС уверен, что срочно необходимо найти политическое устойчивое разрешение этого кризиса. «Совет призывает Российскую Федерацию, Украину, США и ОБСЕ присоединиться к ЕС в решении этой задачи. Для этого ЕС будет активно поддерживать любой формат встречи, которая будет способствовать созданию нового политического импульса. В этом контексте Совет подчеркивает важность реализации мирного плана президента Порошенко”, - говорится в заключении.