Регионал "засветился" в Раде с часами стоимостью в 1,5 млн гривен (фото)

Об этом написал у себя на странице в Facebook фотокорреспондент Влад Содель.

"Я давно не обращаю внимание в Раде на часы депутатов, но сегодня увидел что-то новенькое, и не ошибся: Breguet Classique 5717 Hora Mundi 5717PT/AS/9ЗУ - 81 400 €, это сколько по курсу будет? Почти полтора миллиона(1 500 000) гривен!" - пишет Содель.

По данным Украинской правды, Лелюк имеет связи с экс-главой Администрации президента во времена Януковича и бизнесменом Андреем Клюевым.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Лелюк в округе Полтавской области был избран народным депутатом Украины VII созыва от "Партии Регионов". В течение двух лет - с декабря 2010 по ноябрь 2012 гг. - возглавлял Государственное агентство резерва Украины. На данный момент не входит в состав ни одной из фракций.