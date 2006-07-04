Коалиция завершила формирование своего Совета

Завершилось формирование Совета парламентской Коалиции демократических сил, созданной “Нашей Украиной”, БЮТ и СПУ.

Как сообщила журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ, сегодня состоялись заседания фракций, входящих в коалицию.

Она напомнила, что «Наша Украина» в состав Совета коалиции выдвинула Бориса ТАРАСЮКА, Анатолия КИНАХА и Романа БЕССМЕРТНОГО; БЮТ - Юлий ТИМОШЕНКО, Александра ТУРЧИНОВА и Николая ТОМЕНКО, социалисты делегировали Александра МОРОЗА, Иосифа ВИНСКОГО и Василия ЦУШКО.

Т.МОКРИДИ обратила внимание на то, что в Совет коалиции вошли практически все члены переговорной группы по созданию коалиции.

В соответствии с регламентом деятельности коалиции, по которому на каждую сессию избирается координатор коалиции поочередного от каждой политической силы, представленной в коалиции, на этой сессии парламента координатором будет Ю.ТИМОШЕНКО.

Т.МОКРИДИ отметила, что образование Совета коалиции говорит о единстве в ее рядах и о том, что коалиция действует.