Российская партия отправила боевикам на Донбассе книги в качестве гуманитарки

16:14, 15 августа 2014
Политика
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Петербургское отделение российской партии "Великое отечество" отправило террористам, орудующим на Донбассе, "идеологическое оружие".

Фото партии

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"На этот раз, помимо стандартного перечня, к отправке был подготовлен спецгруз с идеологическим оружием – книгами Председателя партии "Великое отечество" Николая Викторовича Старикова", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРоссия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины Справка УНИАН. Своими целями организация "Партия Великое отечество" считает "возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира", а также "воссоединение единого экономического и политического пространства в рамках Таможенного Союза и Евразийского Союза".

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