Российская партия отправила боевикам на Донбассе книги в качестве гуманитарки
16:14, 15 августа 2014Политика
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Петербургское отделение российской партии "Великое отечество" отправило террористам, орудующим на Донбассе, "идеологическое оружие".
Террористов поддержали книгами / Фото "Партии Великое отечество"
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"На этот раз, помимо стандартного перечня, к отправке был подготовлен спецгруз с идеологическим оружием – книгами Председателя партии "Великое отечество" Николая Викторовича Старикова", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеРоссия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины Справка УНИАН. Своими целями организация "Партия Великое отечество" считает "возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира", а также "воссоединение единого экономического и политического пространства в рамках Таможенного Союза и Евразийского Союза".
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