Российская партия отправила боевикам на Донбассе книги в качестве гуманитарки

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"На этот раз, помимо стандартного перечня, к отправке был подготовлен спецгруз с идеологическим оружием – книгами Председателя партии "Великое отечество" Николая Викторовича Старикова", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРоссия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины Справка УНИАН. Своими целями организация "Партия Великое отечество" считает "возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира", а также "воссоединение единого экономического и политического пространства в рамках Таможенного Союза и Евразийского Союза".