«Развитие Харькова нужно отделить от ужаса и кошмара, царящих здесь»

Законопроект об особом статусе Харькова, недавно зарегистрированный в Верховной Раде, может быть рассмотрен парламентом в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ).

Он отметил, что ситуация в парламенте не позволит рассмотреть проект закона раньше.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, депутаты, образовавшие парламентскую группу «За Харьков!», подтверждают свою настроенность приступить к реализации многих программ, направленных на развитие города и региона. И данный закон, в случае его принятия, будет способствовать этому.

«Закон о Харькове – не пиар-акция, а требование жизни, и его принятие откроет широкий процесс возрождения края», - сказал он.

Депутат выразил обеспокоенность сложившейся в Харькове ситуацией, когда все идеи и предложения относительно изменений «тормозятся чиновниками».

«Развитие города нужно отделить от политики, от ужаса и кошмара, царящих здесь», – считает А.ФЕЛЬДМАН.

«Харьков воспринимается в анекдотическом мире через определенных чиновников. Нужны изменения, а у нас одно калякание», - добавил он, говоря о насущной необходимости возродить веру и интерес к Харькову со стороны бизнесменов и инвесторов всего мира.

Также А.ФЕЛЬДМАН отметил необходимость широкого обсуждения в Харькове закона о статусе города, и выразил надежду, что местные депутаты, политики, бизнесмены и власть будут способствовать возрождению края и созданию позитивного имиджа областного центра.

Как сообщал УНИАН, депутат А.ФЕЛЬДМАН разработал проект закона «Об особом статусе города Харьков», целью которого является приведение законодательства Украины в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления и Рекомендациями Совета Европы №48 (1998) и №102 (2001) относительно местной и региональной демократии в Украине.

Депутатское объединение «За Харьков!» было создано в ноябре 2007 года по инициативе народного депутата Украины А.ФЕЛЬДМАНА (БЮТ). В группу вошли 9 народных депутатов, среди которых Василий ГРИЦАК (ПР), Виктор КОРЖ (ПР), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Алексей ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ), Виталий ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ) и Петр ЮЩЕНКО («НУ–НС»). Представлять депутатское объединение поручено А.ФЕЛЬДМАНУ. По его словам, отсутствие механизмов защиты интересов харьковского городского и регионального сообщества, а также их цивилизованного лоббирования на государственном уровне и стало предпосылкой создания объединения депутатов по региональному признаку.