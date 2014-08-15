72% жителей Украины высказываются за проведение досрочных парламентских выборов - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве социолог компании Research&Branding Group Евгений Копатько, ссылаясь на результаты исследования, проведенного с 28 июля по 7 августа.

Согласно опросу, не считают необходимым проводить такие выборы 19%, не смогли ответить на вопрос 9% респондентов.Читайте также40% жителей Донбасса не пойдут на парламентские выборы

На вопрос, по какой системе должны проводиться парламентские выборы, 41% опрошенных указали, что по пропорциональной системе и открытым партийным спискам. 20% респондентов высказались за смешанную систему, а 13% - за мажоритарную систему. 26% не смогли ответить на вопрос.

Комментируя такие данные опроса, Копатько заметил, что в результате проведения этих выборов украинцы могут получить очень серьезное переформатирование парламента. “Но мы получим парламент не прагматиков, а революционеров”, - считает Копатько.

По словам эксперта, сложилась ситуация, когда “впервые за всю историю независимой Украины у нынешней власти абсолютно нет оппозиции”. “Все отношения, которые сейчас складываются в политическом пространстве Украины, - это решается между представителями правящей политической элиты, которая будет иметь влияние на тот или иной институт власти, - президентский, Кабинет министров, Верховная Рада. За Верховную Раду идет особая борьба...”, - заметил социолог.

Как сказал Копатько, в этих условиях во время избирательной кампании, которая к тому же будет очень короткой, не будет борьбы идей, концепций. “Вы получите борьбу популизма военного, политического, экономического и социального. И результат мы получим - парламент революционеров”, - отметил Копатько. К тому же, добавил он, во время короткой кампании трудно получить “какие-либо обдуманные вещи”.Читайте такжеДепутаты не договорились относительно изменений к избирательному законодательству - Турчинов

В ходе социологического исследования было опрошено 1 тыс. 498 респондентов в разных регионах Украины за исключением Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей. Средняя погрешность выборки - 3%.