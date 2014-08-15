Киевский политолог призвал Путина нанести "сокрушительный удар" по Украине, начиная с Харькова

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. При этом Ищенко называет украинскую власть "хунтой", и предлагает нанести сокрушительный удар по украинской армии через Харьков в течении ближайших дней.

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"Одно могу сказать точно: со стратегической и геополитической точки зрения время для наступления на хунту пришло, и если этот момент пропустить, то через три-четыре (а может, и через две) недели ситуация может вновь ухудшиться – окно возможностей никогда не бывает открыто долго", - пишет Ищенко.

Как сообщил политолог Тарас Березовец в своем Фейсбуке, его коллега сейчас находится в Киеве.

"А это время в нашем тылу сидят путинские агенты и предлагают нанести сокрушительный удар по украинской армии через Харьков. Этот подонок, кстати, находится в Киеве. Как тут насчет состава преступления, можете, кто подскажет? Для информации. Этот Ростислав Ищенко, называющий себя политологом, подельник сбежавшего идеолога ДНР Владимира Корнилова," - пишет Березовец.