Бойко: надо быстро найти ресурсы и закрыть проблему долга за газ

Народный депутат Украины, министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА Юрий БОЙКО призывает быстро оформить потребленный страной в январе газ.

Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя сообщение "Газпрома" об «оседании» 1,5 млрд. кубометров газа на территории Украины и возникновении задолженности в объеме 500 млн. дол.

«Сейчас вопрос стоит - быстро найти ресурсы и закрыть проблему долга для того, чтобы не было ограничений в поставках газа в страну – это уже очень серьезно, это угроза для нашей экономики», - заявил Ю.БОЙКО. По его словам, «страна уже проходила весь этот процесс в 2006 году, и мы помним, как болезненно реагирует экономика, и это недопустимо».

Относительно заявлений НАК "Нафтогаз Украины" о непричастности к долгу, Ю.БОЙКО сказал: «Насколько я знаю, "РосУкрЭнерго" перед промышленными предприятиями через совместное предприятие "Нафтогаз" и "РосУкрЭнерго" (через СП ЗАО “УкрГаз-Энерго” - УНИАН) свои обязательства выполнило. И здесь именно речь идет о газе для теплокоммунэнерго, то есть о котельных, именно на этот газ нет документов, удостоверяющих его природу и его происхождение».

«Газ в государство зашел, прошел таможенное оформление, он лежит в газохранилищах, а если нет соответствующим образом оформленных документов, можно списать потребленный газ и по 500 долларов и по 1000 долларов за тысячу кубометров», - предупредил Ю.БОЙКО о возможных последствиях.

При этом народный депутат отметил, что если бы правительство не делало громких деклараций, если бы “правительство занималось надлежащим оформлением документов, то этого вопроса не возникло бы, и об этом оппозиция неоднократно предупреждала существующее правительство».