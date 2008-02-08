У Тимошенко решили проявить принципиальность - на 10%

Правительство не намерено изменять прогноз инфляции при внесении изменений в государстенный бюджет-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК сегодня на пресс-конференции.

По поводу прогнозов других макропоказателей министр сказал, что они будут еще изучаться, но удержать показатель инфляции в рамках 10% в 2008 году является принципиальной задачей правительства.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности намерен рекомендовать правительству изменить прогнозные макропоказатели при разработке изменений в бюджет-2008 с учетом всех рисков для экономики страны.

Справка УНИАН. В государственном бюджете Украины предусмотрена инфляция по итогам 2008 года на уровне 9,6%.

Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%.