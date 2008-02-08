Ющенко не дает Портнову кормить рыбок Семенюк

Президент Виктор Ющенко остановил действие распоряжения Кабинета министров о назначение заместителей главы Фонда госимущества.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Ющенко остановил действие распоряжения об увольнении Ледомской с должности заместителя главы Фонда госимущества и о назначении первым заместителем главы ФГИ Портнова, другими заместителями – Петрушко и Фесенко.

Вместе с тем президент обратился с соответствующими представлениями в Конституционный Суд, отметив, что распоряжения Кабинета министров не соответствуют Конституции.

Он объяснил, что полномочия Кабинета министров относительно решения кадровых вопросов деятельности Фонда госимущества сводятся к внесению премьером в Верховную Раду представления по кандидатуре на пост главы ФГИ.

Как известно, во время встречи Андрея Портнова с Валентиной Семенюк в четверг утром он заявил, что ему нравится ее кабинет и он будет кормить ее рыбок.

Украинская правда