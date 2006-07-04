”Газпром” верит в победу украинского разума

Пересмотр условий соглашения о поставках в Украину и транзите по ее территории российского газа может отразиться на газоснабжении Европы.

Такое предположение высказал заместитель председателя правления российского ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на германскую газету «Зюддойче цайтунг».

«Мы выполним наши обязательства, касающиеся как поставок европейским потребителям, так и Украине. Однако, если Украина не станет придерживаться договоров и просто отберет столько газа, сколько ей требуется, то тогда такой риск возникает», - сказал А.МЕДВЕДЕВ в интервью, опубликованном сегодня в «Зюддойче цайтунг». По его словам, «чем меньше газа находится в подземных хранилищах Украины, тем большей становится эта опасность».

Представитель «Газпрома» убежден, что Украина не станет предпринимать попытки пересмотреть договоры о поставках российского газа. «Я верю в победу разума. Прежде всего украинская сторона должна понять свою ответственность как транзитной страны и выполнять свои обязательства», - отметил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, не отразится ли негативно возможный новый «газовый конфликт» между Москвой и Киевом на газоснабжении Европы, А.МЕДВЕДЕВ переадресовал его украинским коллегам. «Если Украина будет придерживаться подписанных договоренностей по газу, то конфликтов с ней не будет», - подчеркнул зампредседателя правления ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 22 июня подтвердила, что в должности премьер-министра Украины будет требовать пересмотра газовых соглашений. «Все соглашения о поставках в Украину газа сегодня требуют дополнительной глубокой ревизии, пересмотра и построения в дружественном режиме новых договорных отношений с Россией и Туркменистаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украине пересмотреть газовое соглашение с Россией.

В декабре 2005 года Украина и Туркменистан подписали межправительственный договор на поставку в 2006 году 40 млрд. куб. м туркменского газа в Украину, но поставок до сих пор не проводилось.

4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Однако, в мае заместитель председателя правления «Газпрома» А.МЕДВЕДЕВ в интервью еженедельнику «Галицькі контракти» заявил, что ОАО «Газпром», которое владеет 50% акций эксклюзивного поставщика газа в Украину компании «РосУкрЭнерго», намерено с 1 июля 2006 года повысить цену на газ для Украины до 230 дол. за тысячу кубометров. Вместе с тем, А.МЕДВЕДЕВ считает невозможным пересмотр Украиной ставки транзита на российский газ, поставляемый через украинскую территорию в Европу.

9 июня министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью в газете «Дело» заявил, что Украина пересмотрит тарифы на хранение и транзит российского газа в том случае, если Россия будет пересматривать цены на газ, отходя от подписанных договоренностей.