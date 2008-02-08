В ПР требуют, чтобы коалиция голосовала руками за поддержку письма

Член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ требует, чтобы народные депутаты голосовали путем поднятия рук при принятии постановления о поддержке письма трех руководителей государства о готовности Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Соответствующий проект постановления "Об определении вида и способа голосования при рассмотрении проекта постановления № 1386 Д «О поддержке обращения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА к Генеральному секретарю НАТО о готовности Украины к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО» зарегистрирован в Верховной Раде 7 февраля.

Проектом постановления предусматривается, что каждый народный депутат, который зарегистрирован и желает принять участие в голосовании, находится на своем рабочем месте. При этом председатель ВР в алфавитном порядке зачитывает фамилию каждого народного депутата. Каждый народный депутат Украины, чья фамилия объявлена, в том случае, если он голосует „за”, поднимает руку и голосует „за” и говорит „за”; если он голосует „против” или „воздержался”, то, не поднимая руки, сидя на своем месте, объявляет о собственном решении. При объявлении решения депутата включается его микрофон и осуществляется видеозапись каждого народного депутата. Процедура голосования контролируется Счетной комиссией. Результаты голосования оформляются протоколом Счетной комиссии.

В пояснительной записке к проекту постановления В.КИСЕЛЁВ назвал “дерзкими и циничными действия председателя Верховной Рады Украины, когда он, озвучив отсутствующих народных депутатов на пленарном заседании, не дал распоряжения заблокировать карточки отсутствующих и проводил голосование”.

Депутат отметил, что когда идет глобальное нарушение Конституции и законов Украины, «граждане должны знать в лицо тех, кто при рассмотрении вопросов об отношениях Украина-НАТО на пленарном заседании Верховной Рады будет голосовать за присоединение к Плану действий относительно членства Украины в НАТО». “Убежден, что именно предложенный способ голосования по этим вопросам будет способствовать усилению ответственности как отдельного народного депутата, так и Верховной Рады Украины в целом”, - сказал В.КИСЕЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады обратились с письмом к Генсекретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к ПДЧ в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.