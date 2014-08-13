Политолог назвал "половинчатыми" законопроекты о люстрации в Украине

"Любой закон о люстрации должен отвечать на запрос общества об обновлении. Мне кажется, что ожидание людей можно оправдать и другими способами. Но если говорить про законы о люстрации, то они должны быть, по крайней мере, не половинчатыми. Так что если люстрировать, то люстрировать всех и до конца. Если избирательно подходить, то в законе будет большая доля субъективизма", - сказал он.

Так, по его словам, многие законопроекты о люстрации "грешат половинчатостью", а законопроект Колесникова - Шпенова "предлагает всеобъемлющую люстрацию". "Во-первых, авторы закона предлагают не ограничиваться какими-то половинчатыми мерами, а провести полную перезагрузку, то есть поменять на корню. Во-вторых, это может быть попытка привлечь внимание к проблеме люстрации, чтобы показать, что она не столь проста, что обществу следует трезво посмотреть на ситуацию", - сказал политолог.

Однако перспективы принятия подобных радикальных законопроектов, по его мнению, весьма туманны. "Одно дело люстрировать кого-то другого, а тут нужно самих себя", - подчеркнул В.Карасев, добавив, что лучшей перезагрузкой власти являются честные и демократические выборы.