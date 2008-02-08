Милиция пополнила ”досье” Рудьковского и его заместителей

Правоохранительные органы выявили новые факты неправомерной деятельности служебных лиц Министерства транспорта и связи.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

В частности, Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД проводил проверку деятельности Минтранса, его подчиненных предприятий, учреждений и организаций на предмет законности и целесообразности отчуждения государственного имущества частным структурам; оценки использования бюджетных средств во время закупки товаров, работ и услуг; оценки размеров потерь от предоставления преференций частным перевозчикам по тарифам, ниже их себестоимости.

По ее результатам в Главное контрольно-ревизионное управление Украины и контрольно-ревизионное управление Министерства транспорта и связи были направлены имеющиеся сведения относительно правонарушений в министерстве и неправомерной деятельности подчиненных ему предприятий.

В частности, уже установлены некоторые факты неправомерной деятельности служебных лиц Министерства транспорта, по которым работниками Департамента ГСБЭП МВД проводится доследственная проверка. Установлено, что в четвертом квартале 2007 года бывший министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ вопреки действующему Порядку отчуждения объектов государственной собственности, утвержденному постановлением Кабинета министров, издал приказ, которым дал разрешение на отчуждение объектов недвижимости 36-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта. Вследствие этого было осуществлено отчуждение целостного имущественного комплекса под видом отдельно определенного имущества, несмотря на то, что право продажи таких комплексов принадлежит исключительно Фонду государственного имущества Украины. При этом средства от реализации данного объекта в сумме 8,5 млн. грн. не поступили в госбюджет Украины, а были направлены на специальный счет Государственной специальной службы транспорта и в дальнейшем использованы руководством по своему усмотрению.

В МВД отмечают, что аналогичным образом тогдашний министр своими приказами от 21 ноября 2007 года дал разрешение на отчуждение имущества строительно-монтажных управлений Донецкой железной дороги - целостного имущественного комплекса санатория «Магистраль» и имущества грузового двора станции Донецк и станции Мушкетово. При этом это имущество относится к инфраструктуре железной дороги, которое законодательством запрещается отчуждать.

Кроме этого, приказом от 14 сентября 2007 года Н.РУДЬКОВСКИЙ, под видом передачи имущества в коммунальную собственность по согласованию с Попаснянским городским советом, дал разрешение на бесплатную передачу основных фондов ГП «Попаснянский вагоноремонтный завод» остаточной стоимостью 73 600 грн. в собственность Лисичанского филиала ООО «Луганское энергетическое объединение».

”Немало нарушений выявлены и в действиях заместителей министра”, - отмечают в МВД. В частности, при содействии одного из них был «решен вопрос» передачи имущества складского терминала ГП «Ильичевский морской торговый порт» размером 6,8 га в управление ООО «Портовик-Сервис» сроком на 15 лет. Это произошло, несмотря на то, что согласно проекту развития ГП «Ильичевский МТП» на 2007-2011 годы переданная территория была включена для строительства весово-перегрузочного комплекса. “Таким образом, коррупционные действия заместителя министра по предоставлению преимущества частным предпринимательским структурам помешали внедрить предусмотренный проект”, - отметили в МВД.

В то же время, при осуществлении закупок за бюджетные средства тендерным комитетом Минтранссвязи под председательством заместителя министра допущена закупка компьютерной техники по завышенным ценам на общую сумму 770 тыс. грн. Установлено, что победителем торгов на поставку 107 единиц компьютерной техники признаны ООО с предложением 7 196 грн. за комплект. Проведенным предварительным анализом рынка установлено, что среднерыночная цена на аналогичную компьютерную технику не превышает 5 тыс. грн. за комплект.

По самым высоким ценам, которые были предложены участником торгов, были закуплены и услуги для строительства двухкомнатной квартиры для заместителя министра транспорта и связи.

Кроме этого, работниками ДГСБЭП MBД Украины осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении служебных лиц Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, которые, используя свои властные полномочия, за вознаграждение (взятки в виде «откатов») создают определенные условия, по которым в тендерных процедурах, связанных с закупкой товарно-материальных ценностей, принимают участие и постоянно становятся победителями коммерческие структуры, которые в дальнейшем поставляют продукцию по завышенным ценам.

Проводится также доследственная проверка по факту злоупотреблений относительно передачи права предоставления разовых разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок первому заместителю директора государственного предприятия «Служба международных автомобильных перевозок». При этом выдача этих разрешений обеспечивается только Министерством транспорта и связи.

По предварительным заключениям Главного следственного управления, в действиях должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий). Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после исчисления материального ущерба, нанесенного противоправными действиями этих государственных служащих.

После доработки материалы доследственной проверки по фактам злоупотреблений, в которых подозреваются должностные лица Министерства транспорта и связи, будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины для принятия процессуальных решений.