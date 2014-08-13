Die Welt: Веские причины не доверять конвою с гуманитарной помощью Путина

В статье под названием «Хорошие причины не доверять конвою с гуманитарной помощью Путина», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Инга Пилипчук пишет о том, что вне всяких сомнений, жители восточной Украины сегодня срочно нуждаются в помощи. В Донецке и Луганске осталось мало запасов питьевой воды и продуктов питания, доступ к лекарственным препаратам ограничен.

Многие люди бежали. Те, кто не может покинуть свои дома, в паническом страхе. Нужно предотвратить ощущение, будто бы в борьбе между пророссийскими сепаратистами и украинской армией о людях забыли и оставили их в беде.

Но если именно Россия, зачинщик этого конфликта, посылает конвой с 280 грузовиками на восточную Украину, есть веские причины не доверять этому. Президент России Владимир Путин достаточно часто за последние месяцы это демонстрировал.

Ложь Путина

Солдаты без эмблем в Крыму не были русскими, констатировал Путин в марте. Несколько недель спустя, они были награждены медалями за свою работу в Крыму. Также свое обещание повлиять на сепаратистов для проведения расследования на месте крушения самолета малазийских авиалиний, он едва ли выполнил. В начавшейся предполагаемой акции помощи список самой гуманитарной помощи не обсуждался, как было заявлено, с Красным Крестом, что вызывает у наблюдателей скептицизм.

Замечательно было бы, если бы российский конвой с помощью был на самом деле примирительным жестом. Наконец-то, знак примирения, а не пропаганды.

Если бы за этим не скрывалась никакая контрабанда солдат и оружия. Никакой провокации. Никакого вторжения. Никакой войны. Но надежды на это мало. Единственно хорошим в дискуссии о «гуманитарной помощи» является то, что она привлекла внимание к людям в регионе. Россия, Украина и ЕС должны объединить усилия, чтобы сделать их положение хотя бы немного более сносным.