Ющенко боится, что инфляция перейдет в галоп

Высокий темп инфляции и рост вследствие этого цен на основные товары народного потребления Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает как серьезный вызов Кабинету Министров, который должен немедленно разработать и провести комплекс действенных антиинфляционных мероприятий.

Об этом заявил сегодня руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Показатель инфляции за январь вызывает вполне обоснованную тревогу. Следует понимать, что инфляционный скачок автоматически увеличивает цифры ценников на продукты питания, товары первой необходимости", - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, "рост цен больно задевает большинство населения страны, особенно ударяет по малообеспеченным категориям. По сути, все граждане платят скрытый инфляционный налог. Его последствиями, в частности, является ажиотажный спрос, падение темпов увеличения реальных доходов людей и их нежелание экономить деньги, долларизация, удорожание кредитов". "Такие тенденции требуют быстрого и эффективного реагирования», - отметил В.БАЛОГА.

По заключению главы Секретариата Президента, выплаты компенсаций обесцененных вкладов в советском Сбербанке стали дополнительным инфляционным фактором, поскольку правительство не предложило экономически выгодных условий, при которых люди оставляли бы полученные деньги в банке, а не пускали в оборот. Не подтвердились расчеты Кабмина о незначительном инфляционном влиянии наличных, полученной на руки, отметил В.БАЛОГА. «Есть основания для предположений о том, что инфляция перейдет в галоп», - добавил он.

Руководитель Секретариата напомнил о неоднократных требованиях Президента к Кабинету Министров провести противоинфляционную терапию. Поскольку правительство пока не приняло каких-то ощутимых мер по преодолению инфляционных явлений, глава государства настаивает на безотлагательном реагировании на существующие риски. В частности, необходимо определить реальный показатель прогнозируемой инфляции, поскольку заниженные оценки лишь усиливают негативные ожидания. Нужно разработать механизм перенаправления средств населения с потребительского рынка в другие сферы. Следует предотвратить неоправданное повышение тарифов (на услуги ЖКХ, транспорта и тому подобное) субъектами хозяйствования на местах. Президент категорически против дальнейшего увеличения дефицита бюджета в случае получения сверхплановых средств от приватизации, отметил В.БАЛОГА.

«Перед правительством предстало серьезное испытание. Глава государства готов всячески способствовать инициативам Кабинета Министров относительно сдерживания инфляции. Важно, чтобы эти инициативы не опоздали», - резюмировал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Президент Украины выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе.

По мнению главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является самой большой за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составлять 19,4%.

“Я бы сказал, что это первый звоночек и чрезвычайно серьезный. Это вызов, которого не было за последние 7-8 лет”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня обратился к правительству и Национальному банку с просьбой срочно разработать план антиинфляционных мероприятий.