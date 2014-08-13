Польша вызывала посла РФ на разговор в связи с заявлениями Жириновского

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский, который не предоставил больше подробностей.

В начале этой недели скандально известный российский политик Жириновский заявил, что президент России Владимир Путин уже решил начать Третью мировую войну и Европа, если она не изменит своей политики в отношении Украины, может быть сожжена, как во Второй мировой войне.

В первую очередь, по его словам, пострадают ближайшие соседи России, поскольку там базируются военные НАТО.

Читайте такжеСоветник Авакова - Жириновскому: Верните нам Москву«Судьба Прибалтийских государств и Польши уже определена. Они будут стерты с лица земли. Ничего там не останется», заявил он, среди прочего в интервью телеканалу Россия24.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Polsat News вечером 12 августа, отвечая на вопрос, относится ли он серьезно к тому, что сказал лидер ЛДПР, сказал: "Настолько серьезно, что мы пригласили сегодня в МИД посла РФ и спросили его о позиции власти. Конечно, Жириновский является представителем оппозиции, но не является обычным депутатом или частным лицом. И поэтому мы были вынуждены из-за этих скандальных слов в такой форме выразить наш протест".

Он не стал комментировать разговор с послом, отметив, что на него "точно" обратила внимание российская власть.