МИД: «Террористическое миротворчество» России неприемлемо для Украины и мира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский на брифинге в Киеве.

«Гуманитарная помощь должна соответствовать нашему законодательству, никакие «гуманитарные агрессии» или «террористическое миротворчество» неприемлемы ни для нас, ни для всего цивилизованного сообщества», - заявил он.Читайте такжеМИД Франции: Россия под видом гуманитарной миссии может оставить военных на Донбассе

Лубкивский отметил, что «делаются попытки скрыть преступные намерения за поставкой гуманитарной помощи».

«Мы говорим России: остановите агрессию, остановите поддержку международного терроризма, и тогда не будет никакой потребности в гуманитарной помощи, потому что вы стоите за всем тем, что происходит на востоке Украины», - подчеркнул Лубкивский.