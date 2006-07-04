Жовтяк созывает пресс-конференцию

Евгений ЖОВТЯК, восстановленный судом в должности председателя Киевской областной государственной администрации после его освобождения от этой должности Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сегодня даст пресс-конференцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Е.ЖОВТЯКА, пресс-конференция состоится в помещении облгосадминистрации в 14.00.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Причины освобождения в указе названы не были.

Е.ЖОВТЯК заявил, что Президент не получает достоверной информации о ситуации в Киевской области. “Все попытки встретиться с ним, чтобы информировать о каких-то вопросах, разбивались о бастион одностороннего, неправдивого и тенденциозного информирования, выстроенного вокруг Президента его советником Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив его в должности. Однако в тот же день на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.