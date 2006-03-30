Черновецкий: ”стопроцентный мужик” Ющенко меня уже поздравил

Кандидат на должность Киевского городского головы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил его с победой на выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«ЮЩЕНКО Виктор Андреевич, который является стопроцентным мужиком, позвонил мне и поздравил с результатом – это правда. Все дальше – это политические интриги», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Комментируя заявление пресс-секретаря Президента Ирины ГЕРАЩЕНКО о том, что В.ЮЩЕНКО не звонил ему, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Все, что делается в Секретариате – это политика, то, что говорится со мной – это правда».

Он рассказал, что сегодня разговаривал с В.ЮЩЕНКО, который сообщил ему, что хотел, чтобы победил Виталий КЛИЧКО, а также то, что он его (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО) уважает.

Кандидат в меры Киева также подчеркнул, что на своей новой должности будет отстаивать интересы киевлян. «Я буду отцом родным», - сказал он. По его словам, его электорат – это все киевляне, в частности, за него проголосовали полмиллиона человек. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что делал ставку на тех, кто нуждается в помощи, и готов ее оказать.

Как сообщал УНИАН, после обработки данных из 91,6% избирательных участков Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ лидирует на выборах Киевского городского головы – он набрал 31,89% голосов избирателей. У Виталия КЛИЧКО 23,74% голосов, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,10%.