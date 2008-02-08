Зеленая Лошадь Ющенко доставит хлопот Железной Крысе Тимошенко?

На Востоке празднуют Новый год не как все, а по лунному календарю. В этот раз он, год Желтой Крысы, пришелся на 7 февраля. «Комсомольская правда» составила «портрет» совместимости Кабинета министров с главой правительства Юлией Тимошенко.

Подходят ли друг другу президент и премьер?

Президент родился в феврале 1954-го, в год Зеленой Лошади. По словам астролога Александры Мостицкой, с этим знаком гороскопа Железная Крыса не только конфликтует - на дух его не выносит.

- Их сотрудничество крайне неудачно, - констатирует астролог. - По сути, хуже не придумаешь! Множество конфликтов в деловой сфере вызвано столкновением двух ярких личностей, из-за чего возникает острое соперничество друг с другом. В результате может пострадать как ближайшее окружение президента и премьера, так и страна в целом.

Самый важный блок - экономический - курируют Богдан Данилишин (Минэкономики) и Виктор Пинзеник (Минфин). По китайскому гороскопу они, соответственно, Змея и Лошадь. Как выяснилось, основные нестыковки с «генеральной линией» Леди Ю ожидаются именно на этом фронте.

- Если в союзе Крыса+Змея особой крамолы нет (в основе их взаимоотношений будет лежать холодный расчет, а не пассионарное пристрастие или дружба), то вот с Лошадью Крысе лучше не иметь никаких контактов, - объясняет Александра Мостицкая. - При работе с министром Пинзеником (Лошадь по гороскопу) Тимошенко будет испытывать трудности и постоянные разногласия. Возможны проблемы как на уровне межличностного общения, так и полное взаимное неприятие.

Дело в том, что у Лошади очень эгоистичный характер. Кроме того, она крайне независима, и стремления Крысы подчинить ее себе просто не стерпит. Что это значит? Да все что угодно, вплоть до увольнения Пинзеника: Тимошенко не станет мириться с министром, который ей перечит.

Проблемы могут возникнуть и с Минтрансом. Синюю Овцу - бютовца Иосифа Винского - пугает активность Железной Крысы. По словам астролога, этому миролюбивому, но довольно расточительному существуне избежать недоразумений финансового характера с экономной Крысой.

Остальные представители правительственного «зоопарка» ничем примечательным не выделяются. У двух кабминовских Петухов - министра культуры и туризма Василия Вовкуна и главы Минюста Николая Онищука - могут время от времени возникать претензии к стилю управления Тимошенко. Но предпринимать каких-либо серьезных действий они не будут, а просто затаят обиду.

Моральные терзания характерны и для Синего Зайца - министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко. По словам астролога, «ушастому» сложно приспособиться к стилю управления Леди Ю.

Зато Огненному Быку - главе угольной промышленности Виктору Полтавцу (кстати, самому старому министру - он родился в 1937 году) не составит труда найти общий язык с Тимошенко. В характере «рогатого» - воспринимать все всерьез и подыгрывать начальству.