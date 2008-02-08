В НУ-НС предлагают голосовать один раз в неделю

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» предлагает установить в Верховной Раде один день для голосования каждой пленарной недели.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока “Наша Украина – Народная самооборона”, по словам председателя фракции Вячеслава КИРИЛЕНКО, фракция будет инициировать соответствующие изменения в регламент Верховной Рады.

В.КИРИЛЕНКО считает, что в другие пленарные дни законопроекты должны обсуждаться. По его словам, возвращение к практике голосования в один день в неделю позволит учесть нынешние реалии противостояния коалиции и оппозиции и «отвести необходимое время на обмен мнениями, а не ударами». «Убежден, такой подход увеличит производительность работы парламента», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что отдельное рассмотрение законопроектов и отдельное время их голосования - это практика большинства парламентов демократических стран.