Луценко не может забыть о 5 экс-начальниках, укравших 2 миллиарда

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО инициирует рассмотрение на заседании секретариата СНБО вопроса о ходе следствия уголовных дел против 5 экс-начальников железных дорог Украины, которых обвиняют в краже 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в ходе рабочей поездки в Полтаве 3 июля.

«В прошлом году силами УБЭП, УБОЗ, потом и Генеральной прокуратуры, были возбуждены криминальные дела, общим объемом ущерба в 2 млрд. грн, по системе «Укрзализници». Эти люди были допрошены, даже были задержаны, потом была депутатская неприкосновенной, и их повыпускали. Теперь их никто даже не вызывает. Я сегодня подписал письмо ГОРБУЛИНУ с просьбой рассмотреть на очередном заседании секретариата РНБО, не на совете СНБО при участии Президента, а на нашем внутреннем совещании, вопрос о том, как расследуются эти дела. Они не мои. Я не имею возможности в них влазить. Но у меня сердце по-человечески болит за то, что 5 начальников управлений так и не ответили за украденные у народа два миллиарда. Сейчас эти дела никак для суда не доходят”, - заявил министр МВД.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины (ч.2 ст. 364 УК Украины). В рамках расследования этого дела ГПУ установила случаи финансирования политических партий предприятиями, подчиненными этому министерству.

Год назад Святослав ПИСКУН, на то время генеральный прокурор, назвал расследование по Минтрансу "настоящей бомбой". "Таких дел, как мы имеем по Минтрансу, у нас еще не было, не считая дело ЛАЗАРЕНКО", - заявил С.ПИСКУН. - Там и международные связи, и отмывание средств... Нам работы хватит на несколько лет".