Россия говорит Ющенко: «Остановите Тимошенко!»?

Как известно, «Газпром» насчитал Украине новый долг и грозит прекратить поставки газа. По словам российских экспертов, это связано с обострившейся политической борьбой внутри самой Украины – Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко никак не могут договориться по целому ряду энергетических вопросов.

Российские политологи полагают, что компромисс в данном вопросе достигнут не будет и Россия начнет диктовать свои условия с позиции силы. По мнению заместителя гендиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина, сейчас Россия как раз и демонстрирует всю серьезность своих намерений. «На Украине в последние дни обострилась конфронтация премьер-министра и президента, – говорит Макаркин. – Например, Тимошенко уволила руководство украинского Фонда Госимущества, а Ющенко отменил ее решение. И сейчас непонятно, кто на Украине отвечает не только за оплату газа, но и за политический курс в целом».

В качестве еще одного примера разлада в отношениях президента и премьер-министра политолог привел недавние высказывания Тимошенко и Ющенко касательно компании «Росукрэнерго», через которую и поставляется газ. «Премьер заявляет о необходимости пересмотра газовых соглашений и упразднении посредника, а президент говорит, что соглашения меняться не будут, – напоминает Макаркин. – В этой ситуации для России более выгодна позиция Ющенко, и поэтому своими заявлениями о возможном перекрытии газа наша страна дает понять, что настроены мы всерьез, и как бы говорит украинскому президенту: «Остановите Тимошенко!». Кроме того, по словам политолога, Россию не устраивает потенциальная интеграция Украины в НАТО. «Мы заинтересованы, чтобы Украина не вступала в НАТО, а была страной пророссийской направленности», – отмечает Макаркин. Политолог считает, что сейчас украинская сторона будет тянуть с реакцией до последнего.

Газета. ру