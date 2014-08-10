Осужденный за сепаратизм одессит Давидченко сбежал за границу - СМИ

По данным СМИ, Давидченко, приговоренный к 5 годам лишения свободы с 3-летней отсрочкой, проигнорировал запрет покидать место постоянного проживания и отбыл в другую страну.

СМИ приводят слова Антона Давидченко: «Нахожусь за границей. Готовлюсь презентовать новое движение и от своей позиции не отказался, с которой выходил к людям». Также сообщается, что Давидченко намерен скоро выступить на пресс-конференции, «а в понедельник будет заявление от организации и много чего интересного».

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Как сообщал УНИАН, Давидченко был задержан 17 марта в Одессе.

Шевченковский райсуд Киева приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. В решении суда сказано, что Давидченко, будучи лидером и координатором общественных объединений «Молодежная единство» и «Народная альтернатива», неоднократно, действуя умышленно и осознанно, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, выступал с призывами, разжигающими национальную рознь и направленных на непризнание действующей власти и т. д. Ему инкриминировалось посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.