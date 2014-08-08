The Telegraph: Торговая война с Россией по принципу "зуб за зуб" ударит по многим, но мало чего достигнет

Об этом пишет в своей статье, опубликованной на сайте газеты The Telegraph, Аллистер Хит.

Торговые войны всегда заканчиваются плачевно, и эскалация конфликта между Россией и Западом не станет исключением. Все большее число невинных людей пострадает от последствий, и ничего значимого все равно не достичь.

Недавнее обострение Россией не отличается: она решила запретить ввоз фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и молочных продуктов из Америки, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии в отместку за ранее принятые санкции в отношении российских банков.

Обычные российские потребители будут страдать: им придется тратить больше денег на более низкие по качеству продукты питания, которые они не выбрали бы в условиях свободной торговли. Европейские фермеры и продовольственные компании будут нести убытки, а также будут вынуждены попрощаться с потенциально важными доходами. Будут потеряны рабочие места. И ради чего? Как все это поможет что-либо изменить? Это точно не помешает наращиванию российских войск возле украинской границы, или ужасающему положению беженцев, спасающихся от боев в юго-восточной части страны.

В международных отношениях существует возможность для применения санкций. В сочетании с другими линиями поведения, они иногда могут вынудить деспотичные правительства на изменения. Разумеется, ограничения на продажу военного оснащения оправданы - хотя в случае с Россией, французы до сих пор придерживаются контрактов. Оборонная промышленность Франсуа Олланда в порядке, но производителям продовольствия в восточной Европе будет нанесен большой ущерб, что делает еще большее посмешище из всей этой истории.

Нынешний принцип «зуб за зуб» будет обеднять мир, а не делать его более мирным. Это подорвет либеральный порядок, нанесет ущерб глобализации и поделит на фрагменты мировую экономику, увеличивая шансы на еще больший разрыв в отношениях. Тайлер Коуэн, профессор Университета Джорджа Мейсона, задается вопросом, или Путин предупреждает россиян, что они должны привыкнуть к осадным условиям. Что бы здесь не происходило, это не очень хорошие новости.