Игорь Криль: БЮТ собирает подписи за отстранение Яценюка

Народный депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Игорь КРИЛЬ заявляет, что слышал от своих коллег по НУНС о том, что во фракции БЮТ собираются подписи об отстранении Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Украины. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Депутат уточнил, что представителям НУНС ставить подписи не предлагали. Кроме того, по словам И.КРИЛЯ, есть информация, что если бы законопроект о госзакупках поставили на голосование, то фракция Блока Юлии Тимошенко не дала бы необходимого количества голосов для отмены закона, и этому есть причины.

Он считает, что на сегодняшний день закон о госзакупках – это узаконенная государственная коррупция: "кто-то этим пользуется, и кому-то невыгодна отмена этого закона".

В то же время, отрицание БЮТовцами сбора подписей за отставку А.ЯЦЕНЮКА И.КРИЛЬ прокомментировал следующим образом: "Вспомните, как перед выборами БЮТ уверял, что коалиция с Партией регионов невозможна, поскольку это будет коалиция с мафией и предательство всего народа. Сегодня такие слова уже не звучат, более того, проводятся другие действия. И вот этот сбор подписей – это как раз конкретное действие, подтверждающее слова Ю.ТИМОШЕНКО в Брюсселе о том, что коалиция с ПР возможна".

По его словам, сбор подписей – это новая эскалация напряжения, целью которой является оттянуть голосование по закону (о госзакупках - УНИАН), поскольку тогда всем станет понятно, кто за и кто против этого закона.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 7 февраля, заявил, что к сбору подписей под требованием об отставке А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады приобщились не только оппоненты, но и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона” в парламенте.

В то же время, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ опроверг существование договоренностей между БЮТ и Партией регионов относительно отставки А.ЯЦЕНЮКА. «Это ложь и не может быть правдой», - сказал первый вице-премьер. «Мы очень активно поддерживали и будем в дальнейшем его (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) поддерживать», - добавил А.ТУРЧИНОВ.