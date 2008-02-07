БЮТ готов к переговорам с Партией регионов во избежание двоевластия в Житомире

В БЮТ готовы к переговорам с Партией регионов для урегулирования ситуации в Житомирском областном совете и избежания двоевластия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил в Житомире народный депутат Украины от БЮТ, председатель Житомирской городской организации БЮТ Олег ЧЕРПИЦКИЙ.

"Я считаю, что оппозиционная политическая сила, которая заняла третье место на местных выборах в Житомирской области в 2006 году, должна быть представлена в руководстве облсовета", - сказал депутат.

По его словам, БЮТ готов вести переговоры в Житомирском облсовете с Партией регионов для урегулирования ситуации в облсовете и нормального функционирования этого органа местного самоуправления.

При этом О.ЧЕРПИЦКИЙ уточнил, что, в частности, большинство в облсовете готово предложить Партии регионов должность заместителя председателя облсовета, выдвинутого фракцией, а также рассмотреть предложения относительно руководящего состава комиссий совета.

Как сообщал УНИАН, 30 января пресс-служба Житомирского облсовета заявила о рейдерском захвате областного совета. По словам пресс-секретаря председателя Житомирского облсовета Веры РАЧКОВСКОЙ, "очередное заседание областного совета сегодня не состоялось, поскольку в зале зарегистрировались 40 депутатов, в связи с чем председатель областного совета И.СИНЯВСКАЯ объявила перерыв на неопределенный срок".

Вместе с тем, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета большинством голосов (49 голосами из 95 депутатов облсовета) избрали нового председателя облсовета - лидера фракции БЮТ Виталия ФРАНЦУЗА.

В работе сессии приняли участие председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА и прокурор области Николай ФРАНТОВСКИЙ, а И.СИНЯВСКАЯ отсутствовала. В зале заседаний также не было депутатов от Блока Литвина, ХДС, КПУ и Партии регионов.

3 февраля И.СИНЯВСКАЯ в прямом эфире Житомирского областного телевидения заявила, что считает В.ФРАНЦУЗА нелегитимным председателем облсовета.