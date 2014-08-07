На Майдане готовятся к штурму: снова растут баррикады, на территории вооруженные люди

Как сообщает корреспондент УНИАН, на Институтской и Михайловской улицах выросли новые баррикады.

Институтскую перегородили мусором и битым кирпичом из Дома профсоюзов. На Михайловской укрепили баррикаду самосвалом, отобранным у коммунальщиков.

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Входы в метро Майдан Независимости завалены шинами.

На Майдане не более 300 человек, однако проходы в баррикадах охраняют вооруженные огнестрельным оружием и дубинками крепкие мужчины.

Скопление правоохранителей вокруг Майдана нет, однако по прилегающим улицам ездят "Богданы" с курсантами МВД и "скорые"