На Майдане готовятся к штурму: снова растут баррикады, на территории вооруженные люди
23:54, 07 августа 2014Политика
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Жители нынешнего Майдана, похоже, готовятся к штурму. Вокруг главной площади государства выросли новые баррикады.
REUTERS
Как сообщает корреспондент УНИАН, на Институтской и Михайловской улицах выросли новые баррикады.
Институтскую перегородили мусором и битым кирпичом из Дома профсоюзов. На Михайловской укрепили баррикаду самосвалом, отобранным у коммунальщиков.
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Входы в метро Майдан Независимости завалены шинами.
На Майдане не более 300 человек, однако проходы в баррикадах охраняют вооруженные огнестрельным оружием и дубинками крепкие мужчины.
Скопление правоохранителей вокруг Майдана нет, однако по прилегающим улицам ездят "Богданы" с курсантами МВД и "скорые"
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