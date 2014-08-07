Украинские военные вырвались из окружения российской армии, есть погибшие - СМИ

Окруженные на границе с Россией части Вооруженных Сил Украины вырвались из котла российской армии и воссоединились с основными силами. Информацию об этом ЛІГАБізнесІнформ подтвердил источник в штабе АТО.

Он рассказал, что операция по прорыву котла проводилась одновременно с двух сторон - со стороны Саур-Могилы наступали основные части, открывая коридор, со стороны пограничных районов в боевом порядке выдвинулись осажденные части украинской армии. Благодаря совместным действиям силам ВСУ удалось пробить котел и воссоединиться.

Источник отметил, что вышли части ВСУ и пограничники, которые находились в окружении в районе Должанского, Дьякова и Краснопартизанска - группировка войск в составе отдельных подразделений 72-й, 24-й, 51-й механизированных бригад, а также 79-й аэромобильной бригады, также котел покинули 3 полк спецназа и пограничники.

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В целом котел покинули больше 1 тысячи украинских военных и пограничников. Солдаты вышли на своей технике, уничтожив все, что нельзя было забрать с собой. При прорыве погибли несколько солдат. Точное число пока неизвестно, однако журналист Юрий Бутусов пишет о пяти погибших пограничниках и трех солдатах армии, есть раненые.

В штабе АТО подтвердили информацию о том, что Саур-Могила полностью контролируется силами АТО. Однако террористы теперь смогут беспрепятственно пересекать территорию на серьезном отрезке украинско-российской границы.