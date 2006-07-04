Ивченко вернулся в ”Нафтогаз”

Кабинет министров Украины назначил председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Алексея ИВЧЕНКО. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его словам, А.ИВЧЕНКО назначен постановлением правительства.

Источник не сообщил других подробностей.

Напомним, А.ИВЧЕНКО сегодня является народным депутатом от блока "Наша Украина". Вместе с тем Конституция запрещает депутатам входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации.

Как сообщал УНИАН, 11 мая т.г. Кабмин удовлетворил заявление А.ИВЧЕНКО и принял соответствующее постановление об увольнении его с должности председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” в связи с его избранием народным депутатом Украины.

А.ИВЧЕНКО был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" с марта 2005 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.