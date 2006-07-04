Вопрос о спикерстве Порошенко остается открытым

Вопрос о кандидатуре Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады в коалиции остается открытым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Он сообщил, что вчера на заседании совета коалиции этот вопрос обсуждался. «Проблема есть», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что это вопрос еще окончательно не решен.

Он высказал мнение, что это вопрос может быть решен в сессионном зале путем голосования.

Кроме того, А.МОРОЗ, отвечая на вопрос, сообщил, что на сегодняшний день координатором коалиции является лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Он рассказал, что, в соответствии с регламентом деятельности коалиции, на каждую сессию поочередно члены коалиции определяют своего координатора.

Он рассказал, что от фракции СПУ в совет в коалиции входят А.МОРОЗ, Иосиф ВИНСКИЙ и Василий ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 27 июня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение выдвигать на должность председателя Верховной Рады кандидатуру П.ПОРОШЕНКО.

Как известно, коалиционное соглашение предусматривает, что ни одна из политических сил - участниц коалиции не имеет права вето на кандидатуры, поданные другой политической силой.

Вместе с тем, 29 июня лидер СПУ А.МОРОЗ распространил заявление, в котором попросил «Нашу Украину» заменить кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера другой кандидатурой.