Лидер донецких боевиков Бородай заявил, что покидает пост "премьера ДНР"
В следующем посте в соцсетях он уточнил, что пока продолжает исполнять обязанности "премьера".
Лидер донецких боевиков, который считает себя "премьер-министром" террористической организации "ДНР", Александр Бородай, решил покинуть свой "пост".
Об этом террорист написал на своей странице в Twitter.
"Покидаю пост премьер-министра Донецкой Народной Республики", - написал Бородай.
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В следующем посте он уточнил, что пока исполняет обязанности "премьера". О причине ухода Бородая пока ничего неизвестно.
Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась иформация о том, что Бородай покинул Донецк.
В свою очередь, боевик активно опровергал слухи, что он больше не вернется в Донецк, однако точные сроки своего возвращения не называл, ссылаясь на секретность.
Покидаю пост премьер-министра Донецкой Народной Республики
— Александр Бородай (@Dnr_Novorussia) August 7, 2014