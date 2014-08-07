Лидер донецких боевиков Бородай заявил, что покидает пост "премьера ДНР"

Лидер донецких боевиков, который считает себя "премьер-министром" террористической организации "ДНР", Александр Бородай, решил покинуть свой "пост".

Об этом террорист написал на своей странице в Twitter.

"Покидаю пост премьер-министра Донецкой Народной Республики", - написал Бородай.

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В следующем посте он уточнил, что пока исполняет обязанности "премьера". О причине ухода Бородая пока ничего неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась иформация о том, что Бородай покинул Донецк.

В свою очередь, боевик активно опровергал слухи, что он больше не вернется в Донецк, однако точные сроки своего возвращения не называл, ссылаясь на секретность.