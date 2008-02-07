Тимошенко покорится Ющенко, хотя уже жалеет

Правительство намерено выполнять указ Президента о приостановлении действия распоряжения Кабинета министров о временном отстранении Валентины СЕМЕНЮК с должности председателя Фонда государственного имущества и увольнении ее заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после завершения встречи с трудовым коллективом и профсоюзами Одесского припортового завода.

«Мы одна команда с Президентом, мы будем выполнять указы Президента. Но мне очень жаль, что мы еще на некоторое время оставили мощную коррупцию во главе с главными коррупционерами Фонда госимущества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что является сторонником немедленной кадровой ротации, чтобы навести порядок в этом органе государственного управления.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабинет министров отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.

В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена с должности В.СЕМЕНЮК.