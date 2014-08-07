В Днепропетровске обсудят защиту прав пострадавших вследствие аннексии Крыма

На повестке дня семинара будут рассмотрены следующие темы: Нарушения прав и законных интересов инвесторов Крыма, пострадавших вследствие действий Российской Федерации, связанных с аннексией Крыма, а также создание правозащитной организации для защиты их прав.

Также докладчики коснутся темы Международного коммерческого арбитража и Европейского суда по правам человека в вопросах аннексии Крыма.

Как сообщили организаторы, семинар будет проходить 8-го августа с 10.00 до 17.00 в отеле Жовтневый (адрес: площадь Шевченко, 4-А, возле центрального входа в парк Шевченко) в большом конференц-зале «Б».