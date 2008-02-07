Прогноз от ПР: Россия закрутит нам гайки

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает, что членство Украины в НАТО повлечет за собой увеличение стоимости российского газа и отказ от сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал во вермя круглого стола “Экономические последствия евроатлантического выбора Украины».

«Сегодня идти в какой-то военный блок - это самоубийство. Наиболее безопасными странами будут те страны, которые имеют внеблоковый статус»,- сказал В.КИСЕЛЕВ.

Он считает, что лидеры Украины, подписав обращение к НАТО о присоединении к ПДЧ, совершили «должностное государственное преступление», поскольку в сентябре 2006 года было принято постановление парламента, в котором отмечалось, что «все шаги по вступлению Украины в НАТО могут проводиться только после проведения всеукраинского референдума».

По мнению депутата, вступление Украины в НАТО может негативно отразиться на экономических отношениях с Россией.

Он сообщил, что на сегодняшний день в министерстве экономики России подготовлен приказ о том, чтобы не покупать в Украине авиационные двигатели «Мотор-Сичи». «Я четко прогнозирую, что Россия закрутит нам гайки, отказавшись от сотрудничества в сфере ВПК», - сказал он.

В.КИСЕЛЕВ также считает, что членство Украины в НАТО может негативно отразиться на цене российского газа для Украины. «Мы вряд ли будем получать газ по сегодняшней льготной цене»,- добавил он.