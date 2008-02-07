Тимошенко поклялась в верности Яценюку

Фракция БЮТ не поставит ни одной подписи под требованием отставки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после завершения встречи с трудовым коллективом и профсоюзами Одесского припортового завода.

«Глава Верховной Рады ЯЦЕНЮК избран демократическим большинством и будет оставаться спикером Верховной Рады. Фракция БЮТ ни одной подписи, ни одного голоса не даст за такие вещи. Я считаю, что глава Верховной Рады избран, и он будет работать пять лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заявил, что к сбору подписей под требованием об отставке А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады приобщились не только оппоненты, но и союзники блока “Наша Украина – Народная самооборона” в парламенте.