Регионы блокируют сессионный зал

Народные депутаты из фракции Партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Сессионное заседание Верховной Рады Украины не открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты заблокировали трибуну, президиум, а также правительственную и судейскую ложи и сектор, где размещена система «Рада».

В сессионном зале присутствуют народные депутаты из всех фракций парламента. Некоторые из них сидят на своих рабочих местах, некоторые - в проходах беседуют друг с другом. В сессионном зале фракция Партии регионов разместила плакаты – «Партия регионов в оппозиции к помаранчевой безответственности и непрофессионализму!», «Нет - помаранчевой диктатуре!», «Нет - выборам спикера пакетным голосованием!», «Закон один для всех».