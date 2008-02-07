Турчинов в шоке от решения Ющенко

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ шокирован указом Президента, которым остановлено действие распоряжений Кабинета Министров об отстранении от исполнения обязанностей председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК и назначении заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня на брифинге журналистам.

«Я был в некоторой степени шокирован», - отметил А.ТУРЧИНОВ, комментируя сегодняшний указ Президента. В то же время, он отметил, что правительство конечно же будет выполнять его.

«Мы будем его выполнять», - сказал первый вице-премьер-министр. И в то же время отметил, что «этим указом приостанавливается борьба с коррупцией, с теневой приватизацией». «Надеюсь, временно», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что у правительства на сегодняшний день «нет противостояния с Президентом». «Мы постоянно чувствуем помощь Президента во всех наших начинаниях», - сказал первый вице-премьер-министр.

Он также заметил, что в компетенцию главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ не входит комментирование действий правительства. «Я не считаю, что это его компетенция – комментировать действия правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что в пределах полномочий правительства есть назначение заместителей председателя Фонда госимущества. По его словам, сегодня в результате решения Кабинета Министров и указа Президента сложилась ситуация, когда в Фонде работают как заместители, назначенные правительством, так и предыдущие заместители.

В то же время, А.ТУРЧИНОВ назвал подобную ситуацию временной, и выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет решение об освобождении В.СЕМЕНЮК от должности председателя Фонда госимущества.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабинет Министров отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства.

В частности, остановлено действие распоряжений Кабмина «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя ФГИУ»; «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя ФГИУ»; «О проведении служебного расследования», на период которого была отстранена с должности В.СЕМЕНЮК.