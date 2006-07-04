Коалиция согласилась на условия Регионов

Фракция Партии регионов, несмотря на то, что представители коалиции согласились с ее предложениями, отказывается разблокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что сегодня на Согласительном совете представителей фракций парламента не принято никакого решения относительно разблокирования. По словам А.ТУРЧИНОВА, фракции, которые входят в коалицию, согласились “со всеми предложениями” фракции Партии регионов, в частности согласились не рассматривать вопрос ведания комитетов до тех пор, пока не будет избрано руководство парламента.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что представители коалиции заявили четко, что будут проводить голосование за председателя ВР исключительно тайным путем, как это и предусмотрено Регламентом ВР.

Он подчеркнул, что после этого становится понятно, что мотивом блокирования работы ВР со стороны фракции “регионов” «является исключительно дестабилизация политической и социальной ситуации в Украине». А.ТУРЧИНОВ отметил, что коалиция демократических сил «оставляет за собой право действовать адекватно».

На вопрос журналистов, есть ли под адекватными действиями вариант силового разрешения ситуации, А.ТУРЧИНОВ ответил, что фракции, входящие в коалицию, будут применять «любые действия, которые будут исключительно в рамках Конституции Украины и законодательства». Он отметил, что должно быть обеспеченно право народных депутатов Украины работать в сессионном зале. По словам А.ТУРЧИНОВА, необходимо восстановить «наше конституционное право» работать, которое было предоставлено избирателями Украины.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. “Регионалы” требуют избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также представители Партии регионов не согласны с распределением руководящих должностей в парламенте.

3 июля в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако на заседание не явился лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, после чего ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола.

Коммунисты также ушли с круглого стола, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.

Позже Партия регионов выдвинула новый ультиматум, в частности, требуя должностей не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти. “Регионалы” хотят получить должность первого заместителя председателя Верховной Рады и руководство в ряде комитетов ВР. Партия регионов также хочет, чтобы судьи Конституционного Суда избирались по их квоте.