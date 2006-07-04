Луценко объявил войну одноруким бандитам

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО предлагает провести в Полтаве изъятие нелицензионных игровых автоматов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в ходе рабочей поездки в Полтаве 3 июля.

«Мы в Киеве изъяли более тысячи таких автоматов. Они кочевали из места на место. Никто не знает, где они стоят сегодня, а где будут стоять завтра. Это копилка для грабежа. Киев уже это сделал. Теперь давайте накажем этих одноруких бандитов тут», - сказал министр, обращаясь к руководству областной милиции.

Инициативу министра поддержал губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ.