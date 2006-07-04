Партия регионов ”вводит в штопор”

Фракция «Наша Украина» избрала членов совета коалиции от своей фракции Бориса ТАРАСЮКА и Анатолия КИНАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ, комментируя результаты заседания фракции.

Также в совет коалиции входит Роман БЕССМЕРТНЫЙ как лидер фракции, добавила Т.МОКРИДИ.

Кроме того, в ходе заседания фракции «Наша Украина» были избраны заместители председателя фракции - ими стали Роман ЗВАРИЧ и Николай ОНИЩУК.

Т.МОКРИДИ рассказала, что в ходе заседания фракции обсуждалась ситуация, возникшая в Верховной Раде. По ее словам, депутаты “Нашей Украины” акцентировали внимание на том, что Партия регионов своими действиями “фактически вводит в штопор” работу ВР и должна отвечать за свои действия. При этом на заседании говорилось о необходимости налаживания диалога между коалицией и оппозицией, но Партия регионов должна отвечать за свои действия и «не просыпаться каждое утро с новыми ультиматумами».

Как сообщал УНИАН, накануне Партия регионов заявила о готовности разблокировать работу парламента при условии выполнения ряда требований. Главные из них: избрание руководства Верховной Рады не открытым, а тайным голосованием, а также распределение руководящих парламентских портфелей пропорционально составу парламента, то есть без каких-либо приоритетов для коалиционного большинства. Также Партия регионов настаивает, чтобы с ней согласовывали кадровые назначения в тех регионах, где она получила большинство голосов избирателей. Кроме того, “регионы” выразили желание получить должность первого заместителя председателя ВР.