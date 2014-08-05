Путин на следующей неделе соберет в Крыму всю Госдуму - СМИ

Об этом РБК рассказали сразу несколько источников, близких к руководству Государственной думы и правительства РФ.

По сообщению источников, в середине следующей недели аннексированный Крым, помимо Путина, посетит премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства и депутаты Госдумы.

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Депутаты Госдумы начнут съезжаться в Крым 12 августа, чтобы пообщаться с жителями региона, собрать их жалобы и предложения. Но главное мероприятие запланировано на 14 августа: Госдума соберется в полном составе в Ялте для встречи с Путиным и Медведевым, Именно в таком составе концепция мероприятия была утверждена совсем недавно, поэтому, по крайней мере депутатам, точный формат до сих пор неизвестен, говорит собеседник в нижней палате парламента.

Изначально планировалось, что в аннексированном Крыму пройдет встреча президента только с депутатами от "Единой России", затем формат расширился до разговора Путина со всей Думой. Планировалось, что и вопросы депутатов, и ответы Президента будут на общие, стратегически темы - внешняя политика, бюджет и т.д., говорит собеседник в Госдуме. Совсем недавно было принято решение о том, что в мероприятии примет участие председатель правительства Медведев.