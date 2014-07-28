Порошенко назначил Олега Медведева внештатным советником

Указ о назначении обнародован на сайте главы государства.

По данным ЗН, Олег Александрович Медведев родился в 1969 года в Лисичанске Луганской области. Окончил Московский Государственный институт международных отношений.

В 1990-е работал в журналистике.

Читайте такжеПорошенко назначил Грынива заместителем главы Администрации президентаВ 2001-2003 — пиар-директор, партия "Яблоко". 2003-2005 — пиар-консультант, советник-консультант Виктора Ющенко.

С 2005 года - советник и пиарщик тогдашнего премьера Юлии Тимошенко (2005), был одним из руководителей пиар-кампаний БЮТ. В 2008-2011 годах был депутатом Киевсовета от этого блока.

В ходе президентских выборов 2014 года Медведев работал в штабе Порошенко.