Порошенко назначил Олега Медведева внештатным советником
15:33, 28 июля 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил политтехнолога Олега Медведева своим внештатным советником.
Олег Медведев стал советником Порошенко / Фото УНИАН
Указ о назначении обнародован на сайте главы государства.
По данным ЗН, Олег Александрович Медведев родился в 1969 года в Лисичанске Луганской области. Окончил Московский Государственный институт международных отношений.
В 1990-е работал в журналистике.
Читайте такжеПорошенко назначил Грынива заместителем главы Администрации президентаВ 2001-2003 — пиар-директор, партия "Яблоко". 2003-2005 — пиар-консультант, советник-консультант Виктора Ющенко.
С 2005 года - советник и пиарщик тогдашнего премьера Юлии Тимошенко (2005), был одним из руководителей пиар-кампаний БЮТ. В 2008-2011 годах был депутатом Киевсовета от этого блока.
В ходе президентских выборов 2014 года Медведев работал в штабе Порошенко.
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