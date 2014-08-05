В МВД исключают повторение донецкого сценария в Харькове

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник, 4 августа, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Обозреватель.

"Могу вас уверить, что в Харькове сейчас слаженно работают губернатор Харьковской области Игорь Балута, глава харьковской милиции Анатолий Дмитриев, начальник СБУ Александр Пивоваров, которые пользуются поддержкой граждан и имеют значительное количество информации", - отметил он.

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Геращенко заверил, что по камерам, которые стоят на главной площади Харькова, МВД сможет идентифицировать всех участников разноообразных митингов.

"Я вам скажу, что у нас на площади (пусть слышат все граждане-сепаратисты) давно стоят камеры, по которым идентифицированы все выступающие на всех митингах. Вся эта информация записана", - сказал он.