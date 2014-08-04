В Нацгвардии опровергают информацию о привлечении к АТО несовершеннолетних юношей

В Национальной гвардии Украины заявляют, что обвинения в ее адрес со стороны «Общественной палаты РФ» о привлечении в зоне АТО несовершеннолетних юношей, являются необоснованными и недостоверными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«Российские СМИ и общественные организации в очередной раз распространяют недостоверную информацию о деятельности Национальной гвардии Украины, а именно, цитируем: "Общественная палата России уличила украинские власти в нарушении Конвенции ООН о правах ребенка. По информации общественников, в Нацгвардию Украины призывают лиц моложе 18 лет", - отметили в пресс-службе.

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Как подчеркнули в Нацгвардии, эта информация не отвечает действительности и в очередной раз свидетельствует о заангажированности и предвзятости представителей СМИ и некоторых общественных организаций по поводу объективного освещения событий на востоке Украины.

«Информация о привлечении в ряды Нацгвардии несовершеннолетних - это ничто иное, как попытки дискредитировать военнослужащих Национальной гвардии», - подчеркивается в сообщении.

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Как уверяют в военном формировании, набор призывников, добровольцев и отмобилизированных в Нацгвардию осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины. «Ни один несовершеннолетний (моложе 18 лет) службу в Национальной гвардии Украины не проходил и не проходит», - подчеркнули в пресс-службе, отметив при этом, что количество желающих вступить в ряды гвардии и стать на защиту своей Родины сейчас превышает все показатели за годы независимой Украины.