Тимошенко - ”Снегурочка”, Ющенко -”Пасечник”, Янукович -”Завгар” и т.д.

Газета "Сегодня" выяснила, как политики называют друг друга "за глаза". Так, Виктора Ющенко кличут Ющ, Пасечник, а враги называют Шреком. Юлию Владимировну называют просто Юля, подхалимы - Мамой, а с Нового года, когда Тимошенко стала появляться во всем белом - Снегурочкой. Александра Турчинова - после того как в 2005 году он стал председателем СБУ - Железным Феликсом, также Шуриком и Пастором ( с намеком на его баптистское вероисповедание). У бютовца Андрея Шкиля клички Троцкий, Кучерявый и Анчоус. У Николая Томенко кличка Тома. Виктора Януковича в партии кличут Янеком и Старшим, а недруги употребляют Проффесор, а также Завгар. Анатолий Кинах заслужил прозвище Голова профессора Доуэля. Петра Порошенко кличут Порох, Рошен, Шоколадный заяц. Социалиста Иосифа Винского называют Кобой, а коммуниста Адама Мартынюка без злобы - Саддам Иванович.