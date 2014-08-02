Силы АТО с боем вышли на окраину Донецка - СМИ
Террористы не хотят пускать войска в Донецк и срочно перебрасывают подкрепления из других районов города, в том числе и технику.
Силы украинской армии с боем взяли Марьинку и вышли на окраину Донецка.
Как передают ”Донецкие вести”, об этом сообщили очевидцы.
По их словам, в результате жестокого боевого столкновения уничтожено два блокпоста террористов в Марьинке.
«Их разнесли буквально в хлам», - отметили местные жители.
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Террористы перебрасывают подкрепления из других районов города, в том числе и технику.
Вместе с тем продолжается бой в Красногоровке, расположенной несколько в стороне и об освобождении которой руководство СНБО заявляло еще несколько часов назад.
Кроме того, очевидцы сообщают о том, что украинские войска нанесли внезапный удар по силам террористов и заняли развязку ”Донецк-Горловка-Славянск”, на которой стоял Ясиноватский пост ГАИ.
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Снаряды попали в школу номер 101 и в двухэтажку рядом. Уже горит дом по улице Федьковича, 23. Террористы не хотят пускать войска в Донецк и срочно перебрасывают подкрепления из других районов города, в том числе и технику. Настроения среди боевиков панические, потому что кое-кто из них считает, что атакой руководит лидер ”Правого сектора” Дмитрий Ярош.